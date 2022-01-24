Н. Новиков: нет идей, как быть руководству КХЛ. «Динамо» М готовится к любой ситуации

Защитник московского «Динамо» Никита Новиков рассказал об игре в Континентальной хоккейной лиге и поделился мнением о ситуации с приостановкой сезона.



«Тренерский штаб «Динамо» объяснил, по какому плану команда будет готовиться к возобновлению сезона КХЛ? Сказали, что будут тяжёлые тренировки, нужно готовиться к любому исходу. Как скажет КХЛ. Либо будут перенесённые матчи, либо сразу плей-офф, ещё точно не знаем. Но готовиться будем к любой ситуации. Пока ещё точную дату не говорили, но могут вызвать приблизительно 30 января.



Есть идеи, как быть КХЛ в сложившейся ситуации? Если честно, нет. Как нам скажут делать, так и будем делать. Это не от нас зависит, а от руководства КХЛ. Будем выполнять то, что скажут.



Как оценю свои первые месяцы в КХЛ? Я думаю, всё хорошо, но об этом скорее надо спрашивать тренеров. Они больше разбираются, больше видят. Из соперников по КХЛ наиболее сильное впечатление произвёл Андрей Кузьменко из СКА. Очень хорошо катается, очень быстрый. Против него мне, кажется, сложнее всего играть», – цитируют Новикова «Известия».