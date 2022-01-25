Александр Радулов набрал 13-е очко в сезоне НХЛ, но продлил безголевую серию до 26 матчей
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На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Даллас Старз». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.
На 57-й минуте Якоб Петерсон во второй раз в матче вывел свою команду вперёд после передачи российского нападающего Александра Радулова, а через три минуты точку в матче поставил Джо Павелски.
35-летний Радулов набрал 13-е (1+12) очко в сезоне, при этом его безголевая серия продлилась до 26 игр. Всего в сезоне он провёл 33 матча. Сегодня российский форвард провёл на льду ровно 15 минут, за которые отметился тремя бросками в створ ворот, одним выполненным силовым приёмом и показателем полезности "+2".
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