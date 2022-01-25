Александр Овечкин мощным броском сломал маску голкиперу «Вегаса». Видео
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.
По ходу матча российский нападающий Александр Овечкин мощным броском в касание в сторону ворот попал в маску голкиперу «Вегаса» Робину Ленеру и сломал её. После матча вратарь рассказал, что ему пришлось доигрывать матч в маске, которую он использовал в прошлом сезоне.
Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Hockey w/o spectators».
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 43 матчах, в которых забил 29 голов и сделал 29 результативных передач.
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