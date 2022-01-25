«У этих парней образовалась классная химия». Защитник «Рейнджерс» — о тройке Панарина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс после матча с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б) поделился мыслями об игре атакующей тройки Артемий Панарин — Райан Строум — Баркли Гудроу.
«Да, эти три парня сыграли большую роль для нас сегодня. У них образовалась классная химия, они здорово распоряжались шайбой. Гудроу забивает не первый важный гол, находясь перед воротами. Их звено сегодня показало хорошую игру», — приводит слова Фокса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Основное время матча закончилось со счётом 2:2, в овертайме команды также не выявили победителя. По буллитам выиграли хозяева (3:2).
- 25 января 2022
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