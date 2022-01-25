Сборная Канады по хоккею объявила состав на Олимпийские игры — 2022

Сборная Канады опубликовала состав на Олимпийские игры — 2022.



В Пекин отправятся 25 канадских хоккеистов, девять из которых выступают в КХЛ.

Состав сборной Канады на ОИ-2022:



Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция);



Защитники: Брэндон Гормли («Локомотив»), Алекс Грант («Йокерит», Хельсинки), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба — «Ак Барс»), Максим Норо («Цюрих», Швейцария);

Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Корбан Найт («Авангард»), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Хэмилтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кёльнер Хайе», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Адам Тамбеллини («Рёгле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О'Делл («Динамо», Москва), Джош Хо-Сэнг («Торонто», АХЛ).



Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная Канады в своём первом матче сыграет с командой Германии (10 февраля, 16:10 мск).

Ранее ИИХФ уже опубликовала состав канадской команды, но быстро удалила свой пост, так как официальное объявление было запланировано лишь на 25 января.