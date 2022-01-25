Никита Кучеров попал в COVID-протокол

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров попал в коронавирусный протокол, сообщает журналист Эрик Эрлендссон на своей странице в «Твиттере».

Форвард стал первым игроком «молний», добавленным в коронавирусный протокол с 4 января. Тогда Росс Колтон был отстранён от матчей.

Отметим, что следующая неделя является последней, когда НХЛ будет проводить тесты игроков и персонала, если у них не проявятся симптомы. Ещё один раунд тестов будет после Матча звёзд.

Никита Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности "-1".