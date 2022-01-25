В список запасных игроков сборной Канады по хоккею на Олимпиаду попал игрок из КХЛ

Сборная Канады опубликовала состав на Олимпийские игры — 2022. В Пекин отправятся 25 канадских хоккеистов, девять из которых выступают в КХЛ.
Кроме того, стало известно, кого канадцы возьмут в качестве запасных. Как отмечает журналист Крис Джонстон в «Твиттере», в шестёрку так называемых альтернативных игроков попали 35-летний голкипер Джастин Погги («Кёльнер Хайе», Германия), 29-летний защитник Морган Эллис («Эйсбарен Берлин», Германия), 28-летний игрок обороны Джон Гилмор (ЦСКА), а также нападающие 32-летний Крис ДиДоменико («Фрибург-Готтерон», Германия), 19-летний Кент Джонсон (Мичиганский университет, NCAA) и 26-летний Макс Веронно («Лександ», Швеция).
Напомним, хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся 9 февраля. Сборная Канады в своём первом матче сыграет с командой Германии (10 февраля, 16:10 мск).
- 25 января 2022
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