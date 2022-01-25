Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон после операции выбыл на длительный срок

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон перенёс операцию по восстановлению небольшого разрыва мышцы левого предплечья, сообщается на официальном сайте «акул».

Отмечается, что шведский игрок обороны выбыл на длительный срок. Следующее обследование Карлссон должен пройти в середине марта.



В текущем сезоне 31-летний Карлссон принял участие в 33 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 18 результативных передач, суммарно набрав 26 очков при общем показателе полезности «-4».



Контракт шведского защитника на $ 11,5 млн в год действует до окончания сезона-2026/2027. Карлссон подписал соглашение с «Сан-Хосе» в 2018 году после восьми лет в «Оттаве Сенаторз».