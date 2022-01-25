Игроки «Вашингтона» прибыли на матч с «Вегасом» с щенками в рамках благотворительной акции

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» приехали на встречу с «Вегас Голден Найтс» на стадион «Кэпитал Уан-Арена» с щенками, сообщается на официальной странице команды в «Инстаграме».

Цель этой акции — способствовать тому, чтобы люди активнее забирали животных из приюта. Всех собак, с которыми команда приехала на арену, можно забрать в местном приюте в Вашингтоне.



Во время раскатки у площадки расположили картинки собак самих игроков.

Напомним, в ночь с 24 на 25 января в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали гости со счётом 1:0.