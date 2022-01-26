Андрей Свечников — третья звезда матча «Каролина» — «Вегас»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий Андрей Свечников признан третьей звездой матча (у него 2 голевые передачи). Первой же звездой признан Себастьян Ахо, у которого два гола. А второе место у Нино Нидеррайтера, который отметился одной заброшенной шайбой.
Первую шайбу в матче забросил швейцарский нападающий хозяев Нино Нидеррайтер на 25-й минуте. Уже через минуту преимущество удвоил Винсент Трочек с передачи российского нападающего Андрея Свечникова. На 39-й минуте Нолан Патрик отыграл одну шайбу. А через 10 минут Себастьян Ахо вновь порадовал болельщиков своей команды заброшенной шайбой. На 54-й минуте Бретт Хауден отыгрывает ещё одну шайбу для гостей. А через 4 минуты Николас Хаг переводит игру в овертайм. Там же решающий гол забил Ахо с передачи Свечникова.
У российского нападающего Евгения Дадонова коэффициент полезности – «-1».
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