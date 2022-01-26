Раст — о передаче между ног за спину от Кросби: просто фантастическая игра Сида

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст прокомментировал результативную передачу, которую он получил от форварда Сидни Кросби в матче с «Аризоной Койотс» (6:3). Кросби отдал ему пас между ног за спину.

«Оглядываясь назад, понимаю, что это просто фантастическая игра Сида. Я здесь играю уже некоторое время и видел от него много таких», – цитирует Раста официальный «твиттер» «Питтсбурга».

При счёте 0:1 в пользу «Аризоны» «Питтсбург» реализовал большинство на 32-й минуте. Капитан и нападающий команды Сидни Кросби получил шайбу около ворот соперника и отдал пас между ног за спину на Брайана Раста, который броском в касание сравнял счёт в матче.



Позднее Кросби отдал ещё одну результативную передачу, а также отличился и сам, забросив четвёртую шайбу команды в матче.