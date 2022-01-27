Игрок «Бостона» жёстко сфолил на Маккинноне, разбив лицо звёздному форварду «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимает «Бостон Брюинз». Идёт 2-й период, в счёте ведут хозяева – 1:0.

Уже на 3-й минуте встречи 30-летний канадский форвард «Бостона» Тейлор Холл применил жёсткий силовой приём в средней зоне на звёздном нападающем «Колорадо» Натане Маккинноне, разбив ему в кровь лицо. Хоккеисту «Эвеланш» потребовалась помощь медиков, на льду в этой игре он больше не появлялся. Всего его игровое время составило 56 секунд.

За одноклубника сразу же вступился Габриэль Ландеског, попытавшийся сразу же наказать обидчика. Примечательно, что за это нарушение правил после видеопросмотра эпизода арбитры наказали Холла лишь 2-минутным удалением за блокировку.

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