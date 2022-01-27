М. Мальцев: эмоции на максимум, когда лидера с лицом, залитым кровью, ведут в раздевалку

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал о матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:3, ОТ), в котором его команда отыгралась с 1:3 в третьем периоде и одержала победу в овертайме.



«Почти в полусотне матчей в НХЛ принимал участие, и сегодняшний по накалу становится лидером рейтинга. Когда твоего лидера с лицом, залитым кровью, отправляют в раздевалку в начале игры – это выводит эмоции и уровень борьбы на максимум. Холл, кстати, в мой первый лагерь в «Нью-Джерси» очень хорошо ко мне относился, хвалил за удачные моменты. Но сегодня ему показывали, что никто не будет терпеть такого обращения с нашими звёздами.



Соперник в силовой не уступал, вёл в счёте, и с таким ходом матча скамейка жила по-особенному. В таких играх обычно понятно, что в третьем периоде четвёртая линия будет сидеть, поэтому отстраняешься немножко. Сейчас тоже провёл одну смену в начале третьего, а потом смотрел со скамейки, но прям с полнейшей включённостью, очень всё было живо. Давно так не радовался голам, как с шайбами Ландескога в концовке и Макара в овертайме. Друзья, которые смотрели матч, даже подметили, что я первым приехал поздравлять нашу четвёрку после победного, но не прям уж так я ликовал. Просто ближе всех сидел на лавке», – написал Мальцев.