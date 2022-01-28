RDS: Россия — новая плодородная почва для вратарей. Игра русских в НХЛ просто феноменальна
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Издание RDS, комментируя итоги первой половины сезона в Национальной хоккейной лиге, отметило успешное выступление российских голкиперов.
«Россия — новая плодородная почва для вратарей.
В текущем сезоне в НХЛ заброшено много шайб, но это не мешает некоторым вратарям проводить выдающийся сезон. Выступление российских голкиперов с начала кампании в НХЛ просто феноменально. Глядя на показатель эффективности 10 лучших вратарей НХЛ (минимум пять стартов), мы видим, что четверо из них родом из России.
— Игорь Шестёркин — первый с процентом отражённых бросков 93,7;
— Илья Сорокин — третий, 92,6%;
— Андрей Василевский и Сергей Бобровский делят восьмое место с процентом отражённых бросков 92,2», — говорится в сообщении.
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