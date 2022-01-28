Депутат Журова — о Виртанене: «Спартак» должен принять решение. Или закрыть глаза на это

Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что форварду «Спартака» Джейку Виртанену выдвинуто обвинение в сексуальном насилии.
«Такие истории в США и Канаде уже поставили на поток. Там перестали смотреть фильмы с определёнными актёрами, которые через какое-то количество лет становятся персонами нон грата. Люди, общавшиеся с ними потом, несут репутационные риски.
«Спартак» в этом случае должен принимать какое-то решение или закрывать на ситуацию глаза. Или возвращать игрока в страну, где он предстанет перед судом. Это урок для наших клубов — брать из Америки хоккеистов вообще или нет. Раз такие случаи происходят один за другим.
«Спартак», подписывая контракт с Виртаненом, знал, что хоккеисту собираются выдвинуть обвинения? Надо быть крайне аккуратными в принятии таких решений. Мы знаем, как в нашей стране к этому относятся, если факты доказаны. Поэтому понятно, что спортсмен, почувствовав опасность, искал пути к отступлению и ещё хотел заработать на этом деньги. Уезжая в другую страну, он оттягивал момент принятия решения. Мы ведь понимаем, что, если бы игроки остались в своей стране, их вряд ли бы в какую-то команду взяли.
В КХЛ должны тщательнее выбирать легионеров? Да. Этот маховик в Америке уже не остановить. Даже если кто-то хочет кого-то подставить, то может воспользоваться такими рычагами. Ребятам надо быть крайне аккуратными во взаимоотношениях с женщинами. В Америке мужчинам придётся очень непросто. Там в этой части идёт целая война, которая давно началась, а сейчас достигла апофеоза. И это не только в спорте. А нашим клубам в очередной раз получать такой негатив вообще ни к чему», — приводит слова Журовой «Рейтинг букмекеров».
- 28 января 2022
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