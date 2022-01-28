Эвасон: у Лундквиста была чертовски классная карьера. «Миннесота» будет на его церемонии

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мыслями о предстоящей встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс». Перед матчем, который состоится в ночь с 28 на 29 января, состоится церемония поднятия под своды «Мэдисон Сквер Гарден» именного свитера легенды «рейнджеров» Хенрика Лундквиста.
«Это будет захватывающая ночь. Каждый раз, когда вы находитесь здесь, в Нью-Йорке на этой арене, это всегда волнительно. Добавьте к этому торжественную церемонию, и получится отличный матч. Но мы должны оставаться сосредоточенными на том, что мы делаем и как мы играем.
Хотим, чтобы наши игроки проявили уважение к Лундквисту и были рядом во время церемонии. Наслаждайтесь ей, осознавайте это, но понимайте тот момент, что, когда шайба вступает в игру, мы начнём играть усердно — точно так же, как и в любой другой день. Не ждите от нас этим вечером ничего иного.
Будет ли моя команда находиться на скамейке во время церемонии? Мы считаем важным находиться на ней и проявить уважение. У Лундквиста была чертовски классная карьера. Мы должны уважать то, что он сделал в игре, которую мы все так любим», — приводит слова Эвасона журналист Джон Лэйн.
- 28 января 2022
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