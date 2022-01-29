Зубов на церемонии в Далласе: спасибо вратарям, которые маскировали мои ошибки

Легендарный российский хоккеист «Даллас Старз» Сергей Зубов выступил с речью на церемонии, состоявшейся перед домашним матчем техасцев с «Вашингтоном». Клуб, за который защитник провёл 12 сезонов с 1996 по 2009 год, навсегда вывел из обращения его 56-й номер.
Церемония началась с видеоролика, вспомнившего основные вехи карьеры Зубова. После этого российский защитник обратился к трибунам с заготовленной речью, в которую ввернул немного юмора, поблагодарив голкиперов «Старз», сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.
«Хочу сказать спасибо моим вратарям, Марти (Турко) и Эдди (Белфору) за то, что они маскировали все мои ошибки, — сказал Зубов, вызвав всеобщий смех. — Которых было много».
Зубов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» на драфте 1990 года в пятом раунде под общим 85-м номером. За 16 сезонов в НХЛ за «Рейнджерс», «Пингвинз» и «Старз» он провёл в общей сложности 1068 матчей, набрав в них 771 (152+619) очков. В 164 матчах плей-офф на его счету было 117 (24+93) очков.
«Я всегда буду с гордостью называть себя «Даллас Стар», — завершил свою речь Зубов, прежде чем отправиться на лёд, где к нему присоединились супруга с дочерью, и где полотнище с его номером было готово к поднятию под своды арены.
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