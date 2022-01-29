Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкина догнали уже три игрока, но он по-прежнему на втором месте

В ночь с 28 на 29 января в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в этом матче одержали гости со счётом 6:4.
Нападающий «лавин» Назем Кадри забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно набрав три очка. Это позволило ему дойти до отметки в 58 (17+41) результативных баллов в текущем сезоне и подняться на второе место в гонке бомбардиров НХЛ. Он делит вторую позицию с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным (29+29), нападающим «Флориды Пантерз» Джонатаном Юбердо (16+42) и форвардом «Эдмонтон Ойлерз» Коннором Макдэвидом (21+37).
Лидирует в гонке бомбардиров другой нападающий «нефтяников» — Леон Драйзайтль. Немец набрал 59 (29+30) очков за 39 матчей.
- 29 января 2022
-
10:00
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:18
-
08:11
-
07:51
-
07:49
-
07:39
-
07:33
-
07:22
-
07:08
-
06:56
-
06:23
-
06:08
-
05:54
-
05:38
-
05:30
-
05:19
-
04:56
-
04:34
-
04:28
-
03:10
- 28 января 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:34
-
23:12
-
22:43
-
22:26
-
22:00
-
21:44
-
21:25
-
21:11