Игрок «Блюз» потерял шайбу после хита от партнёра. «Виннипег» воспользовался и забил гол
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Сегодня, 29 января, в Сент-Луисе на арене «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимает «Виннипег Джетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 15-я минута матча. Счёт в матче равный – 1:1.
На 15 минуте хоккеист «Сент-Луиса» потерял шайбу в своей зоне после силового от партнёра. Форвард «Виннипега» Пол Штясны воспользовался ошибкой игроков и голкипера, выкатившегося из ворот, и закатил шайбу в пустые ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Виннипег Джетс».
Напомним, ранее в этом матче счёт открыл россиянин Владимир Тарасенко.
В случае победы «Сент-Луис» поднимется на второе место в таблице Западной конференции.
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