Свечников забросил 15-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси»
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На стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». После первого периода хозяева ведут со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 9-й минуте первого периода, отличился Джордан Мартинук из «Каролины». Вторую шайбу хозяев забросил россиянин Андрей Свечников, форварду ассистировал Иэн Коул.
В концовке первого игрового отрезка Йеспер Боквист отыграл для «Нью-Джерси» одну шайбу.
В текущем сезоне на счету Свечникова 15 заброшенных шайб и 22 голевые передачи.
«Нью-Джерси Девилз» проиграли в трёх последних матчах кряду. «Харрикейнз» одержали победу в пяти из шести последних игр.
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