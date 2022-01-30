Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Наместников забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Торонто»

Наместников забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Торонто»
Комментарии

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Торонто Мейпл Лифс». Идёт второй период матча, хозяева ведут – 3:2.

Дилан Ларкин забросил первую шайбу «Детройта» уже на второй минуте встречи, ему ассистировал россиянин Владислав Наместников. Хоккеист «Торонто» Пьер Энгвалль сравнял счёт на 17-й минуте.

В начале второго периода Наместников вновь вывел «Ред Уингз» вперёд, а Тайлер Бертуцци вскоре забросил третью шайбу хозяев. Майкл Бантинг сократил отставание гостей, забив на 13-й минуте второго игрового отрезка.

В текущем сезоне Владислав Наместников заработал 22 очка – на счету российского форварда 12 заброшенных шайб и 10 голевых передач.

Новость по теме
Главный тренер «Детройта» Блэшилл: Наместников — умный игрок, и это всё объясняет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022