Наместников забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Торонто»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Торонто Мейпл Лифс». Идёт второй период матча, хозяева ведут – 3:2.

Дилан Ларкин забросил первую шайбу «Детройта» уже на второй минуте встречи, ему ассистировал россиянин Владислав Наместников. Хоккеист «Торонто» Пьер Энгвалль сравнял счёт на 17-й минуте.

В начале второго периода Наместников вновь вывел «Ред Уингз» вперёд, а Тайлер Бертуцци вскоре забросил третью шайбу хозяев. Майкл Бантинг сократил отставание гостей, забив на 13-й минуте второго игрового отрезка.

В текущем сезоне Владислав Наместников заработал 22 очка – на счету российского форварда 12 заброшенных шайб и 10 голевых передач.