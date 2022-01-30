Сергачёв головой заблокировал бросок в матче с «Вегасом». Видео

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв головой заблокировал бросок хоккеиста «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



Сразу после попадания шайбы в голову судьи остановили игру. После матча сообщалось, что со здоровьем Михаила всё в порядке.

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Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

В текущем сезоне защитник провёл 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 22 очка: забросил две шайбы и отдал 20 результативных передач.