Шипачёв рассказал о процедуре выбора капитана сборной России по хоккею на ОИ-2022

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал процедуру выбора капитана команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Раздали всем бумажки, где было три строчки – капитан и два ассистента. Все проголосовали, через пару дней нам объявили. Я вписал Гусева, Войнова – не имею в виду капитанов — и Яковлева.



Капитанство на Олимпиаде? Это серьёзный турнир. Рад, что ребята выбрали. Большая ответственность, постараюсь оправдать, сделать всё, что от тебя зависит. Очень обрадовался, что стал капитаном. Приятно, что ребята отдали свои голоса за меня. Постараюсь оправдать доверие пацанов.



Быть знаменосцем — престижно для любого спортсмена, но пока никаких предложений не было. Если пригласят, я вам отвечу.



Хватит ли уровня английского, чтобы быть капитаном на Олимпиаде? У меня в «Динамо» же не все русские в звене. После «Вегаса» с английским получше. В Европу, может, когда-нибудь пустят, когда ковид закончится, я тогда вообще шарить буду нормально. С дочками будем болтаться по достопримечательностям», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.