Житник: если бы КХЛ была бизнесом, Буше давно бы дисквалифицировали

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о пассивной реакции на инцидент с участием форварда «Локомотива» Рида Буше, которого обвиняют в насилии.
«В Северной Америке в этом сезоне больше обсуждался скандал с участием форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кейна, которого жена обвинила в целом букете историй, включая ставки на игры своей команды. Надо сказать, что Кейн сразу был дисквалифицирован – несмотря на то, что никаких судебных вердиктов не прозвучало. Слышал, что даже профсоюз игроков не стал влезать в эту ситуацию, хотя НХЛ ПА – не последняя организация в НХЛ.
Если сравнивать «дела» Кейна и Буше с Виртаненом, то у ребят, выступающих в КХЛ, обвинения намного жёстче. Во всяком случае в Америке всё, что связано с сексуальным насилием, карается по максимуму, а срок давности не учитывается. Похоже, что это тяжелые случаи.
Как объяснить, что Кейна в НХЛ «посадили» сразу, а Буше с Виртаненом официально числятся игроками КХЛ? Откровенно говоря, для меня это загадка. Всегда желаю коллегам по профессии только успехов и побед, но в данном случае политика КХЛ воспринимается как сомнительная.
Ну а жёсткость НХЛ вполне объяснима. НХЛ – это большой бизнес, а любые скадалы вокруг бизнеса влияют на его эффективность, могут увести и спонсоров, и болельщиков. Именно поэтому за океаном очень внимательно следят за своим имиджем.
Повторюсь, ситуация странная, издалека мне трудно ее объяснить. Может, «Локомотив» и «Спартак» ждут, когда вмешается КХЛ, а лига, наоборот, надеется на инициативу клубов?
Но я уверен, что если бы КХЛ была бизнес-проектом, то никто ничего не ждал бы, и дисквалификации давно последовали бы. В противном случае спонсоры просто побежали бы...» – цитирует Житника Russia-Hockey.
- 31 января 2022
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