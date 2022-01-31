2 игрока сборной Швеции получили положительный ковид-тест. Их заменят Леннстрём и Хольм

Твиттер-аккаунт сборной Швеции по хоккею сообщил информацию о замене в составе команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
Два хоккеиста — защитники Эмиль Юсе и Эрик Густафссон — получили положительные тесты на коронавирус. Их заменят игроки нижегородского «Торпедо» Теодор Леннстрём и финского «Йокерита» Филип Хольм. Напомним, ранее команды объявили составы из 25 игроков и шести резервных хоккеистов, которые могут выступить в качестве замены заболевших или травмированных игроков основы.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Швеции сыграет в одной группе С с командами Латвии, Словакии и Финляндии.
Расписание матчей шведской команды:
10 февраля, 07:10 мск – Швеция – Латвия;
11 февраля, 11:40 мск – Швеция – Словакия;
13 февраля, 11:40 мск – Финляндия – Швеция.
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