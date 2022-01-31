НХЛ объявила о 2 новых конкурсах перед Матчем звёзд, которые пройдут на улицах Лас-Вегаса

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила детали конкурсов мастерства перед Матчем звёзд НХЛ-2022. Начало — в субботу, 5 февраля, 3:30 мск.



Сообщается, что в «Мастер-шоу» будет два новых конкурса. Discover NHL Fountain Face-Off пройдёт во всемирно известных фонтанах Белладжио. Игроки на лодках будут плыть на «каток», и им нужно будет за наименьшее время поразить пять мишеней. Победители пройдут в финал, где сойдутся лицом к лицу.



Второй новый конкурс — Las Vegas NHL 21 in '22 — состоится на бульваре Лас-Вегаса. Ради него будет перекрыта часть бульвара Лас-Вегаса. В нём можно будет увидеть огромные карты на стойках. Цель игры — набрать 21 очко без перебора за наименьшее число бросков. Хоккеист, который выиграет два раунда, получит звание Puck Shark.



Кроме того, состоятся пять конкурсов, которые проходили ранее: Verizon NHL Fastest Skater (конкурс на скорость), Dunkin' NHL Save Streak (серия сейвов), EA NHL Hardest Shot (самый сильный бросок), adidas NHL Breakaway Challenge (самый красивый буллит, будет проведён впервые с 2016 года) и Honda NHL Accuracy Shooting (точность бросков).



Победитель каждого индивидуального соревнования получит по $30 тыс.



В «Мастер-шоу» будут четыре специальных гостя. Это нападающий «Анахайм Дакс» Тревор Зеграс, первая женщина, сыгравшая в НХЛ, вратарь Манон Реом, актер Уайатт Расселл, игравший вратарём в голландской лиге за «Грёнинген» — они примут участие в конкурсе на красивое исполнение буллитов. А трёхкратная олимпийская медалистка Жослин Ламоро-Дэвидсон примет участие в Discover NHL Fountain Face-Off и Honda NHL Accuracy Shooting. Остальные специальные гости будут названы в ближайшие дни.



Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).

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