Лунделль сделал 5 голевых передач в матче с «Коламбусом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Гости победили со счётом 8:4.
Нападающий «Флориды» Антон Лунделль в прошедшем матче сделал пять голевых передач, за последние 10 лет такое удавалось лишь Мэтью Барзалу. Хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс» дважды делал по пять ассистов за матч – в ноябре 2017 года и в феврале 2018 года. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.
Абсолютный рекорд по количеству голевых передач в одном матче принадлежит хоккеисту «Калгари Флэймз» Гэри Сутеру, который в 1986 году сделал шесть ассистов в одной игре.
«Флорида Пантерз» одержала четвёртую победу кряду. 2 февраля команда отправится на выезд в Нью-Йорк, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч начнётся в 03:00 мск.
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