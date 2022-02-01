Лунделль сделал 5 голевых передач в матче с «Коламбусом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Флориду Пантерз». Гости победили со счётом 8:4.

Нападающий «Флориды» Антон Лунделль в прошедшем матче сделал пять голевых передач, за последние 10 лет такое удавалось лишь Мэтью Барзалу. Хоккеист «Нью-Йорк Айлендерс» дважды делал по пять ассистов за матч – в ноябре 2017 года и в феврале 2018 года. Об этом в «Твиттере» сообщает NHL Public Relations.

Абсолютный рекорд по количеству голевых передач в одном матче принадлежит хоккеисту «Калгари Флэймз» Гэри Сутеру, который в 1986 году сделал шесть ассистов в одной игре.

«Флорида Пантерз» одержала четвёртую победу кряду. 2 февраля команда отправится на выезд в Нью-Йорк, где встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч начнётся в 03:00 мск.