Карандин: желаю, чтобы российским судьям опять не предоставилось шанса на финал ОИ-2022

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал присутствие восьми судей из КХЛ на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Нынешние Олимпийские игры, наверное, станут самыми сложными в истории. Работают несколько непредсказуемых факторов — медицинский, связанный с пандемией, а также политический, связанный в частности с тем, что наша команда едет в Пекин в том же статусе, что и в Пхёнчхан.



Хотим мы того или нет, но все эти факторы повлияют не только на хоккеистов, но и на арбитров. Остаётся им пожелать главного — здоровья. И физического, и морального.



Отказ НХЛ от участия в Играх открыл дорогу арбитрам из КХЛ? Да, в этом очевидный плюс от решения НХЛ. Прочитал накануне интервью нашего судьи Евгения Ромасько, он считает, что семь-восемь мест для арбитров из Европы были бы открыты даже в случае положительного решения НХЛ.



Но, честно говоря, в этом сомневаюсь, ведь позиции судей из НХЛ в мировом хоккее очень сильны. Моё мнение — о былом паритете между Европой и Америкой можно, к сожалению, только мечтать, причём и в судейских вопросах, и в остальных. В любом случае НХЛ в Пекине нет. И я очень рад за восемь арбитров из КХЛ, которые получили олимпийские приглашения. Олимпиада — это пик карьеры.



В КХЛ главные арбитры являются чуть ли не главными звёздами матча, к ним постоянно приковано внимание, идёт очень много общения с тренерами и игроками, порой это общение лишнее. На международных турнирах такие номера не проходят. Там стремятся сделать всё, чтобы главными героями были хоккеисты, тогда как задача судьи — стать невидимкой.



Всегда говорил, что именно в этом заключается класс арбитра — держать руку на пульсе матча, но быть в тени. Кстати, у ряда наших судей это получается. Неслучайно последнюю Олимпиаду и последние чемпионаты мира обслуживает, например, Роман Гофман. Могу назвать и другие имена.



Что пожелаю российским арбитрам? Бросилось в глаза, как Ромасько в своём интервью заметил, что хочет отработать в Пекине финал. Амбиции всегда похвальны, но, например, у меня они выражались в другом, поскольку о финалах никогда не мечтал, ведь они автоматически означали, что в главном матче турнира не будет сборной СССР.



Поэтому перед Пекином со своей стороны пожелаю нашим арбитрам безупречного судейства — но как раз того, чтобы шанса на финал российским судьям не предоставилось. А это будет означать, что за золото Олимпиады — как и в Пхёнчхане — вновь поборется сборная России», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

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