Мэттьюс: Михеев забил важнейший гол в конце матча с «Нью-Джерси», отбившись в меньшинстве

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал итоги встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:4), а также оценил гол российского форварда Ильи Михеева.



«Начало матча получилось не очень удачным, мы были не готовы играть прямо со вбрасывания, и это было видно. Соперник молод и талантлив, они за такое могут заставить заплатить. Но стоит отдать должное нашим парням, которые сохраняли терпение и продолжали бороться. А в концовке Керфут и Михеев забили важнейший гол, отбившись в меньшинстве», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.



«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 41 матча.