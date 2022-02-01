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Мэттьюс: Михеев забил важнейший гол в конце матча с «Нью-Джерси», отбившись в меньшинстве

Мэттьюс: Михеев забил важнейший гол в конце матча с «Нью-Джерси», отбившись в меньшинстве
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал итоги встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (6:4), а также оценил гол российского форварда Ильи Михеева.

«Начало матча получилось не очень удачным, мы были не готовы играть прямо со вбрасывания, и это было видно. Соперник молод и талантлив, они за такое могут заставить заплатить. Но стоит отдать должное нашим парням, которые сохраняли терпение и продолжали бороться. А в концовке Керфут и Михеев забили важнейший гол, отбившись в меньшинстве», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

«Торонто» занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 41 матча.

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