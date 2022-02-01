«Зуб не давал себя обыгрывать 2 лучшим игрокам мира». Тренер «Оттавы» — о 3:2 с «Ойлерз»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит подвёл итоги встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2, ОТ), а также поделился мнением об игре российского защитника клуба — Артёма Зуба.



«Когда вы видите, что на лёд выходит №97 (Коннор Макдэвид), то у вас два варианта: либо вы пытаетесь переиграть его за счёт атаки, что сложно, либо стремитесь максимально затруднить ему жизнь. Поэтому на лёд вышли Ник Пол и Алекс Форментон, которые могут посостязаться с Макдэвидом в скорости, и Зуб, наш лучший оборонительный защитник, который в то же время умеет начать комбинацию.



Надо отдать должное Холди (Нику Холдену) и Зубу. Они отлично катались, бережно обращались с шайбой, не давали себя обыгрывать. И это — против двух лучших игроков мира», — приводит слова Смита официальный сайт НХЛ.