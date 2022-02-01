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КХЛ отреагировала на приговор суда по делу Рида Буше

КХЛ отреагировала на приговор суда по делу Рида Буше
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги прокомментировала решение американского суда по делу нападающего ярославского «Локомотива» Рида Буше.

«КХЛ придерживается принципа, объявленного ранее: осуждает все формы насилия и жестокого обращения. Лига и клуб работают совместно по этой ситуации, и сейчас мы ждём документы из США, чтобы ознакомиться с официальным решением суда. После этого будут сделаны все официальные заявления.

При этом лига ещё в январе приступила к проработке правовых механизмов, которые позволят оперативно реагировать в случае возникновения подобных ситуаций», — сказали в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Напомним, Буше приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.

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