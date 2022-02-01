Игорь Швырёв, покинувший «Спартак», стал одноклубником Юрия Сергиенко в Чехии
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Нападающий Игорь Швырёв, покинувший московский «Спартак», стал игроком «Динамо» Пардубице, сообщается на официальном сайте чешской команды.
Отмечается, что контракт подписан до конца сезона.
Ранее в «Динамо» перешёл другой представитель КХЛ — защитник Юрий Сергиенко.
В текущем регулярном чемпионате 23-летний форвард провёл 17 матчей за «Спартак», став автором трёх голевых передач при показателе полезности «+1». Односторонний контракт Швырёва с красно-белыми действовал до 30 апреля 2022 года.
Также в сезоне-2021/2022 хоккеист сыграл четыре встречи за «Металлург», не набрав результативных баллов. Всего на счету Швырёва 117 матчей в КХЛ, в которых он набрал 12 (4+8) очков при общей полезности «-6».
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