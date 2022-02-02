Самсонов показал второй результат по сейвам за карьеру в НХЛ, выйдя на замену в ходе матча

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.
Отметим, что уже на седьмой минуте матча в воротах «Вашингтона» появился Илья Самсонов, заменивший Витека Ванечека. У российского голкипера 43 сейва после 45 бросков. У его визави из «Питтсбурга» Тристана Джерри – 26 отражённых бросков.
Как сообщает пресс-служба столичной команды, парировавший 43 броска Самсонов показал второй результат по сейвам за карьеру в НХЛ. Личный рекорд Илья установил 31 ноября 2021 года, когда отразил 46 бросков в матче с «Флоридой». Примечательно, что для установления второго результата в своей карьере российскому голкиперу хватило 57,5 сыгранных минут.
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