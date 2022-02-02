Сборная России по хоккею не хочет лететь одним рейсом с другими олимпийцами

Мужская хоккейная сборная России, представители которой составляют основную часть пассажиров, из-за коронавирусных опасений отказываются лететь с командами по остальным видам спорта, сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее предполагалось, что в Пекин одним рейсом отправятся спортсмены по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею, однако в Китай может улететь два рейса из-за просьбы хоккеистов.
По информации источника, окончательное решение ещё не принято — это связано в том числе с финансовыми вопросами. Остальные команды уже предупреждены, что вылет в Пекин состоится не в 21:00, как было запланировано, а на два часа раньше. Скорее всего, такие планы призваны освободить самолёт, который вылетит в это время, только для мужской хоккейной сборной.
- 2 февраля 2022
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