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Чуксте и Кулда не сыграют за сборную Латвии на ОИ из-за положительных тестов на ковид

Чуксте и Кулда не сыграют за сборную Латвии на ОИ из-за положительных тестов на ковид
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Защитник рижского «Динамо» Карлис Чуксте и хоккеист немецкого «Крефельда» Артур Кулда не сыграют за сборную Латвии на Олимпиаде-2022 из-за положительных тестов на коронавирус, сообщает официальный сайт КХЛ.

Вместо них в заявку будут включены Роберт Мамчицс из чешского «Злина» и Наурис Сейейс из «Ла-Шо-Де-Фона», представляющий вторую швейцарскую лигу.

Ранее сообщалось, что нападающий рижского «Динамо» Гинтс Мейя заменит травмированного Роберта Букартса в заявке сборной Латвии.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Латвии на групповом этапе сыграет в группе С с командами Швеции (10 февраля), Финляндии (11 февраля) и Словакии (13 февраля).

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