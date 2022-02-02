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Губерниев — об отказе хоккеистов лететь с олимпийцами: Жамнову и Ковальчуку аплодирую

Губерниев — об отказе хоккеистов лететь с олимпийцами: Жамнову и Ковальчуку аплодирую
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале отреагировал на информацию о том, что сборная России по хоккею отказалась лететь с другими олимпийскими спортсменами из-за эпидемии коронавируса.

«Хоккеисты молодцы! Жамнову и Ковальчуку аплодирую! Нашли возможность и организовали рейс, не выбивали деньги из разных фондов и бюджета ОКР, нашли спонсоров, и команда полетит отдельно! Это крепкая менеджерская работа! Мы видим, что творится в Пекине. Люди сдают отрицательные тесты, потом сидят в самолёте восемь часов и после прилёта сдают положительные тесты! Риски заболеть необходимо свести до минимума! Хоккеисты две недели сидели на карантине, вот и продлили себе карантин ещё на восемь часов полёта! Теперь ждём отрицательные тесты в Пекине и борьбы за золото! Вперёд, российский хоккей!» – написал Губерниев.

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