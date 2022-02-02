Кемппайнен пропустит Олимпиаду из-за ПЦР-теста. В сборной Финляндии его заменит Няттинен
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Нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен заменит форварда СКА Йоонаса Кемппайнена в сборной Финляндии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает Iltalehti.
Кемппайнен сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.
Отметим, что сегодня сборная Финляндии должна вылететь в Пекин.
Ранее стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Список из 25 игроков был объявлен в эфире телеканала Discovery+ Sport. В состав вошли 18 представителей Континентальной хоккейной лиги.
Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).
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