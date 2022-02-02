Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кемппайнен пропустит Олимпиаду из-за ПЦР-теста. В сборной Финляндии его заменит Няттинен

Кемппайнен пропустит Олимпиаду из-за ПЦР-теста. В сборной Финляндии его заменит Няттинен
Комментарии

Нападающий «Северстали» Йоонас Няттинен заменит форварда СКА Йоонаса Кемппайнена в сборной Финляндии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает Iltalehti.

Кемппайнен сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Отметим, что сегодня сборная Финляндии должна вылететь в Пекин.

Ранее стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Список из 25 игроков был объявлен в эфире телеканала Discovery+ Sport. В состав вошли 18 представителей Континентальной хоккейной лиги.

Сборная Финляндии сыграет на Олимпиаде в группе С вместе с командами Швеции, Словакии и Латвии. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).

Новость по теме
Стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпийские игры — 2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022