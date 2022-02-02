Александр Овечкин пропустит третий Матч звёзд НХЛ подряд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» и не сможет принять участие в Матче звёзд НХЛ, запланированном на 5 февраля.

Таким образом, российский нападающий пропустит третий Матч звёзд НХЛ подряд. В 2019 и 2020 годах Овечкин отказывался от участия. В прошлом, 2021, году Матч звёзд не проводился из-за пандемии коронавируса.

Напомним, в ночь с 1 на 2 февраля в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 ОТ.



Впервые в текущем сезоне форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в четырёх встречах подряд. Последнее результативное действие россиянин совершил 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) – тогда Овечкин забил гол.



В 46 матчах текущего сезона Александр Овечкин забил 29 голов и сделал 29 голевых передач. Хоккеист идёт на пятом месте в бомбардирской гонке с 58 набранными очками. Лидирует Джонатан Юбердо из «Флориды Пантерз» (64 очка).