ИИХФ показала стильную домашнюю форму женской сборной Китая для домашней Олимпиады

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальной странице в «Твиттере» показала фотографии формы женской сборной Китая по хоккею для участия в домашних Олимпийских играх 2022 года.

«Преимущество домашнего льда», — говорится в сообщении.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Женская сборная Китая на групповом этапе сыграет с командами Чехии (3 февраля), Дании (4 февраля), Японии (6 февраля) и Швеции (7 февраля).

Ранее твиттер-аккаунт «Куньлунь Ред Стар» опубликовал состав мужской национальной сборной Китая на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). В него вошли 25 представителей пекинского клуба, в числе которых российский защитник Денис Осипов. Мужская сборная Китая в группе сыграет с США (10 февраля), Германией (12 февраля) и Канадой (13 февраля).