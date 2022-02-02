ИИХФ показала стильную домашнюю форму женской сборной Китая для домашней Олимпиады

Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальной странице в «Твиттере» показала фотографии формы женской сборной Китая по хоккею для участия в домашних Олимпийских играх 2022 года.
«Преимущество домашнего льда», — говорится в сообщении.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Женская сборная Китая на групповом этапе сыграет с командами Чехии (3 февраля), Дании (4 февраля), Японии (6 февраля) и Швеции (7 февраля).
Ранее твиттер-аккаунт «Куньлунь Ред Стар» опубликовал состав мужской национальной сборной Китая на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). В него вошли 25 представителей пекинского клуба, в числе которых российский защитник Денис Осипов. Мужская сборная Китая в группе сыграет с США (10 февраля), Германией (12 февраля) и Канадой (13 февраля).
- 2 февраля 2022
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