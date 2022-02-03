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Уилсон отреагировал на попадание в состав участников Матча звёзд НХЛ. Он заменил Овечкина

Уилсон отреагировал на попадание в состав участников Матча звёзд НХЛ. Он заменил Овечкина
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился от попадания в состав участников Матча звезд Национальной хоккейной лиги. Он заменил партнёра по команде, российского форварда Александра Овечкина, который заразился коронавирусом.

«Когда меня пригласили сегодня, это была огромная честь, огромная привилегия. Это захватывающе. На данном этапе моей карьеры я действительно с нетерпением жду этого», — приводится слова Уилсона в «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, Овечкин был выбран капитаном команды Столичного дивизиона. О новом капитане новостей пока нет. Из россиян в Матче всех звёзд НХЛ примут участие нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов (команда Столичного дивизиона), голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (команда Атлантического дивизиона) и нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (команда Центрального дивизиона).
Матч звёзд НХЛ пройдёт в Лас-Вегасе 5 февраля. Он будет состоять из трёх игр в формате «три на три» с участием четырёх команд — по одной от каждого дивизиона.

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