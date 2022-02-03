Бобарико — об отдельном самолёте мужской сборной: молодцы. Максимально обезопасили себя

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико рассказал о карантине команды в Пекине.
«Наше поражение от Швейцарии на чемпионате мира уже стало историей. Мы и на сборах просматривали эту команду и сегодня ещё больше внимания уделим тактическому занятию – разберём их сильные и слабые стороны. То, что было в прошлом, остаётся в прошлом.
Сами были удивлены положительным тестам. Когда вылетали из страны, сдавали пять подряд тестов – всё было нормально. Прилетели в Пекин, и не можем сказать, в какой момент всё произошло. В любом месте можно подцепить вирус. Получилось так, что именно мы попали в эту сложную ситуацию.
На данный момент команда ни с кем из спортсменов не встречается. Девчонки живут по своим номерам, в них приносят еду, и они не покидают свои комнаты, за исключением того времени, когда сдают тесты. На посещение лифта у нас запрет, так как не знаем, что может быть в этом замкнутом пространстве. Все ходят пешком, только по лестнице. Все меры предосторожности мы соблюдаем.
История с самолётом и мужской сборной? Они молодцы. Они максимально обезопасили себя от вируса», — передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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