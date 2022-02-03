Гусев — об отсутствии Кузьменко: а я-то что могу здесь сделать?

Нападающий сборной России Никита Гусев поделился мнением об отсутствии в составе команды его партнёра по СКА форварда Андрея Кузьменко.



«А я-то что могу здесь сделать? Кузьменко тренируется с командой, сделал хет-трик в двусторонке, когда команда, в которой я тоже играл, победила — 3:0. Мы все за него были рады. Что будет дальше, Олимпиада покажет.

Способен ли он заиграть в НХЛ? Смотря куда и в какой роли он попадёт. И до какой степени на него будут рассчитывать», – цитирует Гусева «Сорт-экспресс».



Напомним, Кузьменко находится в списке запасных хоккеистов. Ранее сообщалось, что два игрока сборной России не прилетели в Пекин из-за положительных тестов на ковид.

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).