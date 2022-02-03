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Пешан — о Крейчи: он не выходит из комнаты. Мы ждём повторного теста

Пешан — о Крейчи: он не выходит из комнаты. Мы ждём повторного теста
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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан рассказал о сдавшем положительный тест на коронавирус форварде Давиде Крейчи.

«Он сейчас в Олимпийской деревне. Не выходит из комнаты. Мы ждём повторного теста», – передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сборная Чехии по хоккею впервые провела тренировку почти в полном составе перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай). На льду отсутствовал только нападающий Давид Крейчи.

Напомним, чешская хоккейная команда столкнулась с коронавирусом на старте подготовки к Олимпиаде в Пекине. Из 12 проверенных игроков у шести был положительный результат теста.

Хоккейный турнир на Олимпиаде начинается в среду, 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.

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