Пешан — о Крейчи: он не выходит из комнаты. Мы ждём повторного теста

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан рассказал о сдавшем положительный тест на коронавирус форварде Давиде Крейчи.



«Он сейчас в Олимпийской деревне. Не выходит из комнаты. Мы ждём повторного теста», – передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, сборная Чехии по хоккею впервые провела тренировку почти в полном составе перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай). На льду отсутствовал только нападающий Давид Крейчи.



Напомним, чешская хоккейная команда столкнулась с коронавирусом на старте подготовки к Олимпиаде в Пекине. Из 12 проверенных игроков у шести был положительный результат теста.



Хоккейный турнир на Олимпиаде начинается в среду, 9 февраля. Сборная Чехии сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.

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