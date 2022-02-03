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Пешан: сборная Чехии приехала на Олимпиаду, чтобы победить

Пешан: сборная Чехии приехала на Олимпиаду, чтобы победить
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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

«Мы имеем трёх вратарей. Не забывайте про нашего экипировщика. Он всё ещё готов. Что касается Шимона Грубеца, то, надеюсь, он будет готов в ближайшее время. Возможно, завтра он прибудет в состав.

Наша команда планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр, несмотря на холод и риск заразиться коронавирусом. Мы соблюдаем меры безопасности, носим маски. Тем более мы приехали на Олимпиаду, чтобы победить. Мы хотим быть частью этого праздника», – передаёт слова Пешана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее сообщалось, что по прибытии в Пекин положительный тест на коронавирус сдал нападающий Давид Крейчи.

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