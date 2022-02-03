Путин: конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поделился ожиданиями от выступления хоккейной сборной России на Олимпиаде-2022.
«Конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих Играх. У России хорошо подготовленная, сплочённая командным духом и волей к победе «ледовая дружина». И каждому её звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников.
Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися. Будем болеть за красивый хоккей и, конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов», – цитирует Путина сайт Администрации президента РФ со ссылкой на интервью Медиакорпорации Китая.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля.
Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами и на групповом этапе сыграют с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).
- 3 февраля 2022
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