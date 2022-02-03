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Михайлов: горд, что знамя на Олимпиаде понесёт Шипачёв — представитель российского хоккея

Михайлов: горд, что знамя на Олимпиаде понесёт Шипачёв — представитель российского хоккея
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал выбор капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва в качестве знаменосца национальной команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Крайне положительно оцениваю кандидатуру Вадима Шипачёва в роли знаменосца сборной России на открытии Олимпийских игр. Также хочется отметить не только Шипачёва, но и его напарницу — Ольгу Фаткулину. Да здравствуют наши ребята и российский спорт!

Быть знаменосцем нашей команды — очень ответственно. Россию представляют сотни спортсменов, поэтому выбрали самых лучших. Горд, что знамя понесёт представитель такого вида спорта, как хоккей. Флаг ему в руки. Пускай Шипачёв ведёт свою дружину к олимпийским медалям», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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