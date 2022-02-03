Касатонов рассказал об ожиданиях от хоккейного турнира в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов надеется, что сборная России повторит на Олимпиаде в Пекине успех Пхёнчхана-2018. Об этом он заявил в Сочи на церемонии открытия выставки олимпийской коллекции бизнесмена и мецената Владимира Потанина.



«Эта выставка приурочена к началу Игр в Пекине, и я хочу пожелать успеха всей нашей олимпийской сборной и в частности – моим коллегам-хоккеистам. Мы надеемся, что сборная выступит достойно. То есть защитит титул олимпийских чемпионов. Будем верить и болеть. Здесь, в Сочи, собрана вся история олимпийского движения. Выставка будет интересна всем. А для молодёжи это возможность почувствовать дух победителей, радость побед, медали, к которым надо стремиться. Огромное спасибо Владимиру Потанину за эту возможность и то внимание, которое он уделяет развитию хоккея на всех уровнях», — сказал легендарный хоккеист.



На выставке, открывшейся на курорте «Роза Хутор», представлено около 100 уникальных артефактов — подлинные и наградные медали, дипломы, кубки и другие раритеты, связанные с зимними Олимпийскими играми, начиная с первых — Шамони-1924. В числе экспонатов диплом Николая Сологубова с победной для хоккеистов Олимпиады-1956 в Кортина-д'Ампеццо, на которой он был признан лучшим защитником турнира. Также на выставке представлен диплом Саппоро-1972 Валерия Харламова, ставшего лучшим бомбардиром этой Олимпиады.