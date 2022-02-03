Пашков: Кузьменко в Пекине — плюс 5 гарантированных шайб. Это форвард, необходимый сборной

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о специальном чартере для сборной России по хоккею, а также о выборе нападающих в состав команды.



«Эпопея со специальным самолётом для сборной России вызвала споры в интернете? Я так понимаю, что споры возникли из-за того, что решение не было плановым — и в пожарном порядке пришлось что-то менять. Не раз говорил, что правильное планирование всегда было одним из залогов успеха нашей сборной, причём по всем направлениям. Без него обречены на обиды со стороны других видов спорта, у которых нет таких привилегий.



В любом случае, с моей точки зрения, хорошо, что национальной команде по хоккею создаются особые условия. Но нужно понимать, что эти условия — своеобразный аванс, который российский хоккей в Пекине должен отработать золотым результатом. Иначе споров будет ещё больше. И к ним присоединятся те виды спорта, которым места в специальном самолёте не нашлось…



Перевод Галиева из числа запасных в основной состав? Было понятно, что Галиев в составе — это игровой комфорт для капитана сборной России и «Динамо» Шипачёва. В нынешних условиях пандемии, когда о стабильности можно только мечтать, готовые клубные связки нужно ценить на вес золота. Тем более что в «Динамо» эта связка действительно работает и вытаскивает какие-то матчи.



На мой взгляд, решение по Галиеву — сигнал о том, что в сборной критику слышат и правильно воспринимают. Считаю, теперь на очереди — Кузьменко. Судя по некоторым сообщениям, в сборной считают, что он плохо играет без шайбы? (смеётся) К сожалению, в нашем хоккее много хоккеистов, которые слабо играют с шайбой — что уж говорить об их игре без шайбы. Поэтому с юмором воспринял такой отзыв.



Если серьёзно, Кузьменко наряду с Шипачёвым — две самые яркие российские звёзды нашего чемпионата. Не знаю, что у него происходит без шайбы, но с шайбой он постоянно обостряет, прорывается в опасные зоны перед воротами, бросает, забивает. Самые ценные качества для снайпера!



Сегодня, когда половина лиги забрасывает шайбу к лицевому борту и едет толкаться, Кузьменко — одно из редких исключений. Умный форвард, который, вне всяких сомнений, сборной необходим. Сказал бы так: Кузьменко в Пекине — это плюс пять гарантированных шайб для сборной России. Особенно если учесть достаточно средний уровень нынешнего олимпийского турнира, когда звёзды КХЛ смогут индивидуально решать многие эпизоды. А также если учесть общее комплектование нашей команды, в которой много трудовых лошадок, но мало индивидуально сильных игроков.



Рассчитывал, что хет-трик Кузьменко в двустороннем матче в Новогорске переубедит штаб. Но, как видим, пока этого не произошло», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.