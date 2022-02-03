Стало известно, в каких конкурсах примут участие российские игроки на Матче звёзд НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список игроков, которые примут участие в конкурсах перед Матчем звёзд НХЛ — 2022.



В конкурсе на скорость — Verizon NHL Fastest Skater — примет участие форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. В соревновании голкиперов под названием Dunkin' NHL Save Streak примет участие голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. В конкурсе на самый сильный бросок (EA NHL Hardest Shot) и точность бросков (Honda NHL Accuracy Shooting) россияне не примут участия.



В двух новых конкурсах — Discover NHL Fountain Face-Off — который пройдёт на улице Лас-Вегаса на фонтанах Белладжио, а также Las Vegas NHL 21 in ’22, который состоится на бульваре Лас-Вегаса, российских хоккеистов также не будет.



В соревновании на самый красивый буллит (adidas NHL Breakaway Challenge), который будет проведён впервые с 2016 года, участие примет российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.



Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).

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