Стало известно, в каких конкурсах примут участие российские игроки на Матче звёзд НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список игроков, которые примут участие в конкурсах перед Матчем звёзд НХЛ — 2022.
В конкурсе на скорость — Verizon NHL Fastest Skater — примет участие форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов. В соревновании голкиперов под названием Dunkin' NHL Save Streak примет участие голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. В конкурсе на самый сильный бросок (EA NHL Hardest Shot) и точность бросков (Honda NHL Accuracy Shooting) россияне не примут участия.
В двух новых конкурсах — Discover NHL Fountain Face-Off — который пройдёт на улице Лас-Вегаса на фонтанах Белладжио, а также Las Vegas NHL 21 in ’22, который состоится на бульваре Лас-Вегаса, российских хоккеистов также не будет.
В соревновании на самый красивый буллит (adidas NHL Breakaway Challenge), который будет проведён впервые с 2016 года, участие примет российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов.
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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