Ковальчук: не боимся отпускать Шипачёва в знаменосцы — в приметы не верим

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал решение ОКР доверить Вадиму Шипачёву звание знаменосца на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Нет никакого риска отпускать Шипачёва на открытие Олимпиады в роли знаменосца. У нас вообще сегодня порядка 10 человек пойдёт на это мероприятие. Что уж тут бояться, все в одинаковых условиях. Нет, не боялись отпускать Шипачёва знаменосцем, в приметы мы не верим.



Почему Кузьменко не в основном составе до сих пор? Да всё ещё впереди. В наше время что угодно может случиться. Тренерский штаб уже говорил по этому поводу. К нему нет никаких претензий.



Не лучше ли было перенести Олимпиаду? Это не в наших силах контролировать. У сборной России нет никаких проблем с тестами. Если они есть в других командах, то они мне неизвестны. Мы провели отличный сбор в Новогорске, подготовились именно к февральскому турниру.



Мне очень нравится самоотдача в сборной, нравится, насколько серьёзно ребята подходят к делу. Вчера они прилетели, увидели эту атмосферу праздника, у всех огромное желание. Сейчас потренируемся, завтра у нас запланирована игра с Латвией. Надеюсь, нам удастся её провести», – цитирует Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.